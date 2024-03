South Park: Snow Day überrascht mit gratis DLC, Season Pass & Launch Trailer

Was THQ Nordic zur heutigen Veröffentlichung von South Park: Snow Day enthüllt, klingt nach dem, was in den ersten Reviews vermisst wurde. Abwechslung! Der erste gratis DLC liefert einen neuen Spielmodus namens To Danse With Raveno, der mehr Spielzeit und Herausforderungen zwischen den Haupthandlungen bietet.

What do you think?