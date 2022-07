Spiele auf PS5/PS4 werden zu 80 Prozent digital gekauft

Das zeigt sich inzwischen auch an den begehrten Collector’s Editionen, denen selbst oftmals nur noch ein Voucher Code beiliegt, so zuletzt bei God of War Ragnarök , das im November erscheint. Hier spielen aber auch praktische Gründe eine Rolle. Die User werden letztendlich keine Wahl mehr haben und müssen sich dem Weg der Industrie beugen.

So schreibt Sony im aktuellen Quartalsbericht , dass der Anteil an Disc-Verkäufen im vergangenen Quartal bei nur noch 21 Prozent lag, während 79 Prozent ihre Spiele für PS5 und PS4 direkt aus dem PlayStation Store bezogen haben. Der digitale Umbruch wurde zuletzt erst wieder massiv beschleunigt, bedingt durch die Corona-Pandemie und die weltweiten Lockdowns.

