Marketing-Fail: God of War Ragnarök Collector’s Edition kommt mit Steelbook, aber ohne Disc

Da saßen wohl wieder die ganze Schlauen zusammen oder der Feierabend stand vor der Tür. Die jüngst angekündigte Collector’s Edition zu God of War Ragnarök leistet sich jedenfalls erneut einen ziemlichen Marketing-Fail.

Blickt man nämlich auf die Inhalte, fiel ohnehin sofort auf, dass man mit den teuersten Editionen des Spiels – der Collector’s Edition und der Jötnar Edition – nur einen digitalen Voucher Code für das Spiel an sich bekommt, der immerhin für die PS5 und PS4-Version gilt. Eine Disc ist ausdrücklich NICHT enthalten.

Mit dabei liegt aber auch jeweils ein Steelbook, das ohne benötigte Disc jedoch ziemlich sinnlos erscheint. Wer stellt sich schon eine leere Verpackung hin, nur um das Gefühl zu haben, dass eine Disc drin sein könnte? Die Zusammenstellung der Collector’s Edition und der Jötnar Edition scheint jedenfalls nicht ganz zu Ende gedacht, worüber sich auch das Netz schon köstlich amüsiert.

God of War Ragnarök Steelbook

Sony zu geizig?

Auf der anderen Seite kritisiert man diesen Weg, da sich Sony ausgerechnet bei den teuren Editionen so geizig zeigt, obwohl sie im Grunde etwas Besonderes darstellen sollten, also auch etwas greifbares in der Hand. Lediglich ein paar Öko-Hipster-Autobahnkleber loben Sony in diesem Punkt, wie toll sie an die Umwelt denken. 🙄

Die Fans fordern Sony dennoch auf, der Collector’s Edition und der Jötnar Edition eine Disc beizulegen, wobei dies in dem Fall mindestens zwei sein müssten, jeweils für PS5 und für PS4. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum Sony hier den digitalen Weg gewählt hat. Dann hätte man das Steelbook aber auch einfach weglassen können und sich den Spott somit ersparen.

Sony steht mit dieser seltsamen Strategie immerhin nicht alleine da, auch Ubisoft hatte in Teilen ihrer Sondereditionen schon ein Steelbook beigelegt, auf die Disc dann aber verzichtet. Sony ist in dem Fall aber auch schon ein Wiederholungstäter, siehe Horizon Forbidden West.

Vorbestellen lassen sich die Steelbook-No-Disc-Editionen ab dem 15. Juli 2022.