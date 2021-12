Star Trek: Resurgence angekündigt, erscheint bald

Mit Star Trek: Resurgence wurde eine brandneue Erfahrung im Star Trek-Universum angekündigt, die schon bald für PS5, PS4, Xbox und PC verfügbar sein wird.

Star Trek: Resurgence ist ein narratives Adventure mit Dialogauswahl, Beziehungsaufbau und Erkundung. Neben reichhaltigen, verzweigten Handlungssträngen wird man sich hier einer Vielzahl anderer Spielstile mit dem Star Trek-Universum auseinandersetzen, darunter Shuttle-Piloten, Phaser-Kämpfe, Tricorder-Scanning, Stealth und Mikro-Gameplay-Mechaniken.

Star Trek: Resurgence spielt dazu im Jahr 2380, in der Ära unmittelbar nach den Spielfilmen von Star Trek: The Next Generation. Hier trifft man zwar auf eine brandneue Crew, trifft aber auch legendäre und bekannte Gesichter, darunter Spok.

Star Trek: Resurgence setzt zudem auf die von Telltale bekannten und einzigartigen Gameplay-Mechaniken, aber es bringt auch einige willkommene Ergänzungen und Verfeinerungen von Entwickler Dramatic Labs mit.

Zudem sieht sich Star Trek: Resurgence als reine Singleplayer-Erfahrung, ohne Mikrotransaktionen, DLCs oder ähnliches.

Star Trek: Resurgence erscheint im Frühjahr 2022. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Homepage.