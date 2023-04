Star Wars Jedi: Survivor im Test, das sagen die Reviews

„Star Wars Jedi: Survivor macht so viel richtig, wenn es darum geht, die Geschichte von Cal Kestis fortzusetzen, indem es den bisher besten Lichtschwertkampf in einem Spiel zusammen mit einigen riesigen Umgebungen zum Erkunden bietet. Leider startet es auch mit einer Menge technischer Probleme und Framerate-Problemen, die für Early Adopters eine schlechte Erfahrung bieten werden. Spieler haben Besseres verdient.“

Respawn veröffentlicht mit Star Wars Jedi: Survivor in dieser Woche einen der größten Releases in diesem Jahr. Doch kann das Action-Adventure den Erwartungen gerecht werden?

