Microsoft: Unter diesen Umständen könnte die Übernahme noch gelingen

„In der Vergangenheit war eine Mehrheit der CMA-Einsprüche erfolglos, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies aufgehoben werden kann. Wenn der Einspruch erfolgreich ist, wird er zur Überprüfung an die CMA zurückgeschickt, was wiederum einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir könnten also auf das Ende des Jahres blicken, wenn alles zugunsten von Microsoft und Activision läuft, um den Deal abzuschließen.“

Wie die Analysten Michael Pachter von Wedbush Securities und Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis zu den aktuellen Geschehnissen kommentieren (via VGC ), ist der Deal „noch lange nicht tot“. Die CMA hätte lediglich Sand in das Getriebe des ganzen Prozesses gestreut.

