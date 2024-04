Stellar Blade erreicht den Gold-Status, Day One Patch & Grafik-Modi bestätigt

Im gleichen Interview geht ShiftUp auch noch einmal auf die spezifischen PS5-Features ein, einschließlich der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks. Diese werden genutzt, um ein höheres Gefühl der Immersion und Präsenz zu erreichen. Gleich zu Beginn des Spiels gibt es etwa eine Szene, in der eine Drohne eingesetzt wird, was die Spieler in ihren Händen spüren können. Zudem verändert sich der Widerstand des adaptiven Abzugs je nach Waffe, um einige Beispiele zu nennen.

Es ist fünf Jahre her, dass Stellar Blade angekündigt wurde, aber wir haben endlich den Gold-Status erreicht. Ich glaube, es gibt nur wenige in Korea hergestellte Action-/Adventure-Spiele für Heimkonsolen. Wir haben jedoch verschiedene Anstrengungen unternommen, um das Spiel einfacher zu machen, und attraktive Charaktere und Weltanschauungen vorbereitet. Ich glaube, das ist etwas, das ich getrost mit jedem teilen kann, also hoffe ich, dass sie es aufgreifen.“

What do you think?