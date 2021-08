Stray Blade – Neues Action-RPG von 505 Games angekündigt

Auf dem gestrigen Xbox Showcase enthüllte 505 Games ihr neues Action-RPG Stray Blade, das auch für PlayStation 5 erscheint. Entwickelt wird der Titel von Point Blank.

In Stray Blade erkundet man zusammen mit seinem Gefährten Boji das uralte Tal Acrea und enthüllt die Geschichte dieses vergessenen Tals. Dort müsst ihr die Mächte der drei akreanischen Metalle meistern, um in das zerrüttete Land wieder Frieden einkehren zu lassen.

Vor euch liegen herausfordernde Kämpfe, in denen ihr euer Können auf die Probe stellt, während man die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkundet. In Legenden erzählt man sich von Acrea, dem Verlorenen Tal, einem wilden und überwucherten Ort, an dem große Macht schlummert. Ihr habt dieses vergessene Land gefunden – und seid gestorben. Nach einer Weile wurdet ihr wie durch ein Wunder zum Leben erweckt, was allerdings auch seinen Preis hat – ihr seid nun an dieses Land gebunden.

Begibt euch fortan auf eine unvergessliche Reise und entdecke die Geschichte von Acrea und seines uralten Vermächtnisses. Findet heraus, weshalb dieses einst friedvolle Tal zu einem Schauplatz des Kriegs und des Todes wurde, nutzt eure Erkenntnisse, um die Relikte der Vergangenheit zu zerstören und den Frieden wiederherzustellen.

Veränderung ist dabei ein Teil eure Reise, bei der jeder Sieg Spuren in der Welt hinterlässt. Die Zeit schreitet voran, auch wenn man stirbt. Besucht daher die Schauplätze des früheren Sieges und erlebt die Veränderungen, die ihr in diese Welt gebracht habt. Aber Vorsicht! Euer Handeln wird euch stets zu noch größeren Herausforderungen führen.

Acreas präsentiert sich dabei als farbenfrohe Welt, was überwucherten Stadtruinen bis hin zu gefrorenen Höhlen und verwinkelten Canyons reicht, die ihr zusammen mit eure Begleiter bis in die tiefsten Ecken einer sich ständig verändernden Welt und voller Abenteue erkundet.

Stray Blade erscheint 2022.