Stray Souls – Horrortitel mit Silent Hill Vibes erscheint im Herbst

Spielerisch ist Daniel natürlich kein ausgebildeter Soldat. Man schnappt sich einfach eine Waffe und schaut, wie man sich damit gegen Feinde, Monster und Co. behauptet. Wichtig dabei ist, seine Munition immer im Auge zu behalten, um sich in unvorhersehbaren Momenten gegen Bossgegner behaupten zu können.

Zur Story heißt es ergänzend, dass Spieler die Geheimnisse entschlüsseln, die in der Geisterstadt Aspen Falls verborgen sind, ein mysteriöser Ort, in dem nicht jeder der ist, der er zu sein scheint. Man selbst schlüpft in die Rolle von Daniel – ein durchschnittlicher Teenager, dessen Leben sich für immer verändert, nachdem er das Haus seiner entfremdeten Großmutter geerbt und eine mysteriöse Frau mit intimen Kenntnissen über seine Familie, das Haus und seine schockierende Verbindung zu seiner Vergangenheit getroffen hat.

Versus Evil und das Entwicklerstudio Jukai haben einen neuen psychologischen Horrortitel Stray Souls angekündigt, der stark nach Silent Hill aussieht. Schon in diesem Herbst betritt man eine Welt voller Albträume, trifft auf schreckliche Kreaturen, muss knifflige Rätsel lösen und am Ende ein schreckliches Familiengeheimnis aufdecken.

