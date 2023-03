PS VR2: Mit Adapter kann das Headset jetzt auch am PC genutzt werden

PlayStation VR2 ist seit wenigen Wochen auf dem Markt und obwohl die bisher verfügbaren Spiele nur teilweise überzeugen können, kann man nicht leugnen, dass Sony hier eine wirklich ordentliche Plattform entwickelt hat. Diese ist allerdings bisher offiziell nur im PlayStation-Kosmos nutzbar. Wer keine PS5 hat, schaut in die Röhre. Dabei würde sich die potenzielle Zielgruppe auf einen Schlag vergrößern, wenn die Hardware beispielsweise auch am PC genutzt werden könnte. Über Umwege soll das sogar jetzt schon möglich sein.

PS VR 2 am PC nutzen

Die Vorzüge, die es mitbringen würde, wenn PS VR2 auch am PC funktionieren würde, sind immens. Es gäbe so nicht nur Zugriff auf jede Menge erstklassige Titel, sondern auch die Möglichkeit, die VR-Brille im Office zu nutzen. Die Zahl derer, die für Meetings oder zum Arbeiten ein VR-Headset aufsetzen, steigt kontinuierlich. Vergleichbare Headsets sind aber noch immer ziemlich teuer. PS VR2 ist da im Vergleich relativ günstig, was relativiert wird, weil ihr auch noch eine PS5 dazu kaufen müsst.

Allzu einfach ist die Verbindung zum PC allerdings nicht. Die Funktionen sind darüber hinaus stark eingeschränkt und eine offizielle Bestätigung von Sony gibt es ebenfalls nicht. Vorausgesetzt wird ein VirtualLink-Adapter und eine passende Grafikkarte. Der Adapter kostet euch online etwa um die 350 Euro. Außerdem braucht ihr noch den passenden SteamVR-Treiber. Dann könnt ihr mit etwas Glück PS VR2 als Virtual-Monitor verwenden.

confirmed. working 3dof monitor with BizLink adapter pic.twitter.com/zXAGUh9Lvi — 𝙏𝙝𝙧𝙞𝙡𝙡 🔜 GDC 2023 (@Thrilluwu) March 13, 2023

Zugegeben, besonders attraktiv oder simpel ist diese Lösung nicht und bislang sind auch die Funktionen noch stark eingeschränkt. Grundsätzlich ist es aber durchaus interessant, dass es überhaupt funktioniert. Sony hat den Exklusiv-Zwang mit PC-Ports von The Last of Us, Spider-Man, God of War und weiteren Titeln in den letzten Jahren stark aufgeweicht. Möglicherweise ist Hardware hier der nächste Schritt. Spätestens wenn Sony ein vorhandenes Potenzial darin sieht, könnte das Thema nochmal richtig heiß werden.