Diablo IV Beta- Infos zum Pre-Load und Inhalt

Ashava , der Weltboss für den Vorabzugang und die offene Beta, erscheint in den Zersplitterten Gipfeln, um das Land zu verseuchen und Fleisch zu reißen. Spiele können ihre Freunde versammeln, um ihn am 18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr MEZ, am 19. März um 6:00 Uhr und 8:00 Uhr MEZ, am 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr MEZ sowie am 26. März um 7:00 Uhr und 9:00 Uhr MESZ herauszufordern.

Während der Beta-Phase können Spieler die schneebedeckten Zersplitterten Gipfel betreten und sich nach Kyovashad begeben, einer sicheren Zone in den Bergen. Zusätzlich zur Hauptquestreihe warten auch viele Nebenquests . In der Nähe von Nevesk lohnt es sich, nach der Nebenquest „Der Holzfäller von Nevesk“ Ausschau zu halten.

Der Pre-Load für den Vorabzugang beginnt demnach am 15. März um 17:00 Uhr, während der Pre-Load für die offene Beta am 22. März um 17:00 Uhr folgt. Die Foren von Diablo IV sind ab dem 17. März unter dem Reiter „Foren“ verfügbar, um Fehler zu melden und Feedback zu geben.

Blizzard hat heute die Details zum Pre-Load der Diablo IV Beta bestätigt, die in wenigen Tagen startet. Auch was inhaltlich geboten wird, verrät man heute.

