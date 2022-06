Street Fighter 6: Neuer Trailer und Release 2023 angekündigt

Auf der heutigen State of Play von Sony wurde endlich das zuvor nur bestätigte Street Fighter 6 mit einem umfangreichen neuen Trailer vorgestellt. Der neueste Teil der legendären Fighting-Reihe soll nächstes Jahr für PS4 und PS5 erscheinen und setzt dabei sowohl auf alte Stärken als auch neue Features.

So wird es neben den klassischen 2D-Prügeleien scheinbar auch offenere Areale und kleinere Scharmützel in 3D geben. Darüber hinaus gibt es sogar Live-Kommentare in den Kämpfen. Natürlich kehren wieder einige der bekannten Charaktere zurück.

Street Fighter 6: Alles neu im sechsten Teil?

Street Fighter ist eine der beliebtesten Fighting-Games-Reihen überhaupt. Entsprechend groß sind auch die Erwartungen und Hoffnungen, die Fans in den sechsten Teil der Serie stecken. Offenbar haben sich die Entwickler und Capcom einige Gedanken gemacht, wie sie alten Fans etwas Neues bieten können und neue Spieler zu zukünftigen Fans machen können.

Das Herzstück bilden dabei natürlich wie immer die klassischen Prügeleien in 2D. Hier steht ihr euch direkt Gegenüber und nutzt verschiedene Angriffe und Kombos, um die Lebensleiste eures Gegenübers zu leeren. Klassische Charaktere wie Ryu, Chun-Li, Luke oder Jamie stehen erneut zur Auswahl. Auf Wunsch werden eure Kämpfe aber erstmals direkt im Spiel kommentiert. Bisher sind japanische und Englische Stimmen bestätigt, wie das ganze Live aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Street Fighte 6 Trailer

Darüber hinaus scheint es auch offenere Areale im Spiel zu geben. Hier könnt ihr euch wohl relativ frei und in 3D bewegen, Geheimnisse entdecken und kleinere Kämpfe gegen Gauner austragen. Ob es sich dabei um eine komplette Hauptstory oder nur um kleine Hubs zwischen den großen Kämpfen handelt, ist aktuell unklar.

Bis wir selbst Hand an Street Fighter 6 legen dürfen, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Erst 2023 soll das Spiel für PS4 und PS5 erscheinen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier ansehen: