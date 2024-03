STRIDE: Fates – Mirror’s Edge Style-Game für PS VR2 bestätigt

Die bisherigen Spieler-Meinungen sind sehr gemischt, von einer Art Mirror’s Edge in VR, bis hin zu ziemlich Buggy und etwas kompliziert im Gameplay. Immerhin reagiert der Entwickler auf das Feedback und arbeitet an Verbesserungen, von denen die PS VR2-Version profitieren dürfte.

In STRIDE: Fates begegnen Spieler ihrem Schicksal. Aufgewachsen in den Slums der dystopischen Airon City erhält man eine goldene Eintrittskarte für ein neues Leben. Um allerdings in den Elite-Polizeikräften von SkyChase zu überleben und die Karriereleiter zu erklimmen, muss man sich mit Machtverschiebungen in Banden, schmutzigen Familienfehden, Firmengeheimnissen, verbotener Technologie und vielem mehr auseinandersetzen. Wird man dieses Schicksal akzeptieren oder dagegen ankämpfen?

