Suicide Squad: Kill The Justice League – Rocksteady kündigt Rettungs-Patch an

Rocksteady plant umfassende Änderungen am Gameplay von Suicide Squad: Kill The Justice League, das zuletzt katastrophale User-Zahlen aufwies. In der Season 2 soll nun alles anders und vor allem besser werden.

In einem umfassendem Blog Post stellt Rocksteady zahlreiche Verbesserungen in Aussicht, die eine deutlich bessere Erfahrung versprechen, einschließlich neuem Gear, dem lohnendem Kampf gegen Brainiacs Forces und allgemeine Verbesserungen. Insgesamt wird es für Spieler leichter, um an mächtige Gear-Sets zu kommen und schneller höhere Level zu erreichen.

Suicide Squads können schneller aufsteigen

Season 2 stellt laut Rocksteady „alles auf den Kopf“, in dem bereits ab dem Mastery Level 1 alle Infamy-Set-Stufen und Notorious-Items erworben werden können. Gleichzeitig wird der Unterschied zwischen dem Schwierigkeitsgrad und der Stärke der verschiedenen Tier-Sets kleiner und die Tier-3-Sets werden bei jedem Spielstil am einfachsten zu nutzen sein.

„Unsere neue Philosophie besteht im Wesentlichen darin, die Leistungsunterschiede zwischen den Leveln zu verringern und zwischen den Level Raum für die Freiheit zu schaffen, die sie bieten.“

In Season 2 wird dazu jedes Infamy-Set der Stufe 1 auf der Grundlage einiger spezifischer Spielstile entworfen. Ein optimales Spiel der Stufe 1 soll den Spieler dann ermutigen, diese spezifischen Kern-Mechaniken zu beherrschen, was bisher nur mit einem Set der Stufe 3 möglich war. Die Spieler müssen trotzdem ihr gesamtes Können einsetzen, auch wenn sie so über mehr Freiheiten verfügen.

Spieler sollen schneller mächtige Build erstellen können

Ebenfalls angesprochen werden Corrupted Items, also einzigartige Gegenstände mit unglaublich hohen Werten. Diese Items wurden der Verderbnis der Elseworld ausgesetzt und ihre einzigartige Verstärkung verändert, um eine verzerrte und äußerst mächtige Version einer Waffe bereitzustellen. Die Fähigkeit, diese Corrupted-Effekte zu nutzen, ist ein Weg zu einigen der höchsten Kräfte im Spiel, daher werden Corrupted Notorious-Gegenstände sehr seltene Drops aus der Episode 2 Mayhem-Mission sein.

Weiterhin wird es in Season 2 möglich sein, Items direkt aus dem Batpod-Drop im Missionsbelohnungsbildschirm zu zerlegen. Dies stellt deutliche Verbesserung der Lebensqualität dar, die für das Inventarsystem geplant sind. Mutators stellen außerdem keine Build-einschränkenden Ärgernisse mehr dar, da sie in Gameplay-Boni verwandelt werden und somit abwechslungsreichere Spielstile fördern.

Builds sind schneller mächtig

Außerdem wird es mehr Incursion-Mechaniken geben, bei denen zum Beispiel Burning-Feinde doppelten Schaden erleiden oder kritische Treffer mehr Schaden verursachen. Zudem lassen sich legendäre Gegenstände aus früheren Episoden des Spiels herstellen, die Promethiumkosten werden für alle Incursion-Missionen gesenkt, sowie bietet die offene Welt von Metropolis drei weitere Invasions-Schwierigkeitsstufen mit einzigartigen Belohnungen, Ressourcen und XP-Gewinne.

All diese Änderungen sollen kurz vor dem Start der Season 2 mit einem Patch implementiert werden. Ob das hilft, ist eine andere Frage. Die Spieler bemängeln hauptsächlich die wenig abwechslungsreichen Missionen und nach wie vor den Live-Service-Ansatz. Die Spielerzahlen sind daher auf Steam zuletzt auf ein bedenkliches Tief gesunken, wie hier berichtet.