Super Bomberman R Online – Release in diesem Mai bestätigt

Konami veröffentlicht in diesem Mai Super Bomberman R Online, das als Free-2-Play Titel für PS4, Switch und den PC erscheint.

Der Re-Release auf neuen Plattformen umfasst eine Neuerung in Form eines Spielsaison-Systems. Jede Saison läuft drei Monate und wird dem Spiel neue Gegenstände, kosmetische Items und einen Bomber-Charakter hinzufügen. Metal Gear Solid-Veteran Old Snake ist prominenter Teil der ersten Spielsaison und wird durch die Spielwährung „Bomber Coins“ erhältlich sein. Inhalte, die Teil einer Saison sind, sind zudem auch nur in den drei Monaten der Spielsaison verfügbar.

Battle Pass-System vorgestellt

Super Bomberman R Online wird zudem ein „Battle Pass“-System mit zwei Stufen einführen: einen „Silver Pass“ und einen „Gold Pass“. Der „Silver Pass“ wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Je mehr sie im „Kampf 64“-Modus spielen, desto höher steigt ihr Rang und desto mehr kosmetische Belohnungen wie Accessoires und Posen werden sie erhalten. Der „Silver Pass“ wird 100 Ränge enthalten, sodass Spieler eine Menge an kostenlosen Inhalten pro Saison erspielen können.

Der optionale „Gold Pass“ bringt großartige Belohnungen über 100 Ränge verteilt, darunter ebenfalls kosmetische Belohnungen und Gegenstände, die keinen Einfluss auf das Gameplay nehmen. Der „Gold Pass“ wird für 800 „Bomber Coins“ erhältlich sein – eine Währung, die in Paketen entweder im spielinternen Shop oder im Shop der jeweiligen Plattform erworben werden können. „Bomber Coins“ werden auch im „Gold Pass“ als Belohnung verteilt. Sowohl der „Silver Pass“ als auch der „Gold Pass“ enthalten saisonale Ränge, Inhalte und Belohnungen, weshalb Spieler jede Saison erneut die Ränge erklimmen können, um weitere Belohnungen zu erhalten.

Super Bomberman R Online erscheint am 27. Mai 2021.