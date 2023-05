Supermassive Games: Until Dawn-Macher arbeiten an Dead by Daylight-Game

Supermassive Games, die Entwickler hinter Until Dawn und The Dark Pictures, arbeiten an einem eigenen Spiel im Dead by Daylight-Universum. Das enthüllte man heute mit Blick auf die Roadmap.

Demnach entsteht hier ein neues interaktives Singleplayer-Story-Game, das ein intensives erzählerisches Erlebnis im Dead by Daylight-Universum bieten wird und bei dem es um Leben und Tod geht. Vermutlich kommt hier die klassische Supermassive Games-Formel zum Einsatz.

„Wir haben hart daran gearbeitet, die Spannung, die Handlungsfähigkeit und die verzweigte Erzählweise eines Supermassive-Games zusammen mit der Mythologie von Dead by Daylight abzuschwächen, um ein intensives Erzählerlebnis voller kraftvoller Entscheidungen über Leben und Tod zu schaffen. Unser Spiel wird außerhalb des Reiches der Entität angesiedelt sein und die Geschichte einer neuen Besetzung von Charakteren erzählen, denen die Spieler folgen werden, um ein beispielloses Erlebnis jenseits des Nebels zu haben.“ Supermassive Games

Ein weiteres Spiel entsteht außerdem bei dem Team von Midwinter Entertainment, das ebenfalls im Dead by Daylight-Universum angesiedelt ist. Dieses Multiplayer-PVE-Spiel wird sich mit Themen wie Habgier befassen, wobei Teams von bis zu vier Spieler eine seltsame neue Ecke des Reichs der Entität erobern können.

Weitere Details zu den beiden Projekten folgen zu gegebener Zeit.

Dead by Daylight Roadmap

Dead by Daylight Kapitel 28: End Transmission

Zum 7. Jubiläum von Dead by Daylight enthüllte man außerdem die Details zum Kapitel 28: End Transmission, das am 13. Juni startet. Dafür hat man sich den Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage an Bord geholt.

Mit einer neuen Karte namens Toba Landing, die auf einem mysteriösen und furchterregenden Planeten spielt, führt das Kapitel die Spieler in ein einzigartiges Biom mit einer bedrohlichen Flora und einer Atmosphäre, die mit nichts auf der Erde vergleichbar ist. Der jüngste Killer, die Singularität, ist eine monströse Fusion aus neu strukturierter organischer Materie und Maschinenteilen, die versucht, die perfekte Lebensform zu werden. Die Hoffnung nun ruht auf dem neuen Überlebenden Gabriel Soma, einem talentierten Techniker, dessen Entschlossenheit ihm einst half, der Singularität zu entkommen.

„Wir freuen uns mit End Transmission die Angst vor dem Unbekannten in neue Höhen zu treiben“, erklärt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight. „Mit dem neuen Kapitel erweitern wir die Grenzen der Reichweite der Entität und erforschen dunkle Themen der fortgeschrittenen Technologie und ich denke, dass dies eine sehr beängstigende Erfahrung für alle Fans sein wird.“

Nicolas Cage besetzt dazu eine seiner bisher tödlichsten Rollen, der in Dead by Daylight zu einem weiteren Überlebenden wird, der im Reich der Entität um sein Leben kämpfen muss. Weitere Informationen gibt es hier ab dem 05. Juli.

Neue Dead by Daylight Kapitel in 2024

Zu den weiteren Plänen für Dead by Daylught gehören außerdem Verbesserungen bestehender Gameplay-Mechaniken. Im kommenden Jahr folgen vier neue Kapitel sowie zwei zusätzliche Kapitel erscheinen, die nur Überlebende in den Nebel bringen.

Im März dieses Jahres gab Behaviour Interactive bereits die Zusammenarbeit mit Atomic Monster und Blumhouse bekannt, um eine Verfilmung von Dead by Daylight zu entwickeln. Derzeit wird nach einem Regisseur und einem Drehbuchautor für den Film gesucht. Schließlich wird die erste Ausgabe des Comics Dead by Daylight, der in Zusammenarbeit mit Titan Comics herausgegeben wird, ab Anfang Juni im Handel und in digitaler Form erhältlich sein.