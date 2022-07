Sword Art Online: Alicization Lycoris – Blooming of Matricaria DLC erschienen

In Blooming of Matricaria tauchen Spieler erneut in die „Underworld“ ein und bieten den von Round Robin angeführten vier Fürsten die Stirn als diese die Zentralkathedrale angreifen und ins Chaos stürzen wollen. Kirito muss sich mit einem neuen Freund namens Rogu zusammentun, um sie daran zu hindern das Göttlichen Objekt der Massenvernichtung einzusetzen.

What do you think?