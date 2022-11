Tales of Symphonia Remastered Release im Februar 2023 angekündigt

Zur Story an sich heißt es: In einer sterbenden Welt wird der Legende nach eines Tages ein Auserwählter aus den Menschen auferstehen und das Land wiedergeboren werden. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt in diesem epischen Abenteuer, in dem das Schicksal zweier miteinander verflochtener Welten auf dem Spiel steht. Spieler folgen der Reise von Lloyd Irving, während sie und seine Freunde versuchen, beide Welten zu retten.

Tales of Symphonia Remastered bringt alteingesessene Fans und Neulinge in die Welten von Sylvarant und Tethe’alla und bietet neben visuellen sowie Gameplay-Verbesserungen auch neue Features. Allein oder während der Kämpfe mit bis zu vier Anderen können Spieler die tiefgründige Geschichte des beliebten Tales of-Titels erleben.

Bandai Namco hat die Neuauflage zu Tales of Symphonia Remastered für den Februar 2023 bestätigt. Der Titel erscheint für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

