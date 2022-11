The Perceiver – Weiteres Action-Game aus China ausgekündigt

Mit The Perceiver wurde ein weiteres Action-Game aus China angekündigt, das für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

In einer ersten Beschreibung heißt es hier: In einem Sumpf endloser Kriege ist Überzeugung euer einziger Ausweg. Beobachtet jede Facette der Welt und werdet Zeuge eines Kaleidoskops von Idealen. The Perceiver ist ein plattformübergreifendes chinesisches Open-World-Actionspiel, das vom 17ZHE Studio von Papergames entwickelt wird.

Das Spiel erforscht widersprüchliche Überzeugungen in einer Fantasiewelt, in der man eine vom Chaos heimgesuchte Welt vorfindet und als Master of Varietas auf eine Vielzahl von Charakteren trifft. Man muss seine unverwechselbaren Ideale festigen und an den erbittertsten Schlachten teilnehmen.

Zur Welt ergänzt man: In den Annalen der Geschichte ist eine Ära des Chaos nur ein paar Worte, aber gewöhnliche Menschen können kommende Generationen leiden. Während der Tianhu-Zeit der Xuantang-Dynastie wurde auf dem Land eine bizarre Entität entdeckt. Seine Farbe war faulig und seine Form war unmöglich zu beschreiben. Die Leute waren erschrocken. Trotz Versuchen, dieses Omen zu erraten, konnte keine Schlussfolgerung gezogen werden. Manchmal braucht es aber ein Konfrontation, um eine Person so zu sehen, wie sie ist.

Wann The Perceiver erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Dafür gibt es einen ersten Trailer mit spektakulären Eindrücken.