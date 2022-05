Techland – Dying Light-Macher stellen neues Fantasy-Action-RPG vor

Es war kein Geheimnis, dass Techland, die Macher hinter Dying Light, mehrere Projekte in Arbeit haben. Darunter befindet sich auch ein Fantasy-Action-RPG, das man heute erstmals vorstellt.

Das noch namenlose Projekt ist bereits seit einigen Jahren in der Planungsphase und geht aktuell in die aktive Entwicklung über. Dafür sucht man nun neues Personal, das sich einem bereits bestehendem und kleinem Team anschließen wird.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher mit dem Dying Light-Franchise erreicht haben“, sagte Techland-CEO Pawel Marchewka. „Darüber hinaus hat unsere Reise mit Dying Light 2 Stay Human gerade erst begonnen, da wir planen, dieses Spiel für mindestens fünf Jahre zu unterstützen, wobei sein Umfang und seine Größe dem entsprechen, wenn nicht sogar das übertreffen wird, was wir unserer Community während der Zeit nach der Veröffentlichung an Unterstützung versprochen haben.“ Techland

Ein Next-Gen Erlebnis

Zum neuen Projekt ergänzt man, dass man parallel dazu eine brandneue IP etablieren möchte, die sich erheblich von dem unterscheidet, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Dazu möchte man ein komplettes Next-Gen-Erlebnis erschaffen – ein Fantasy-Epos, das in einer weitläufigen offenen Welt spielt, angetrieben von den Fähigkeiten und Erfahrungen, die man als Team im Laufe der Jahre gesammelt hat.

Dazu setzt man auf neue Ideen, die von Leidenschaft und Kreativität durchdrungen sind. Nähere Details dazu möchte man aber erst zu gegebener Zeit enthüllen. Dafür hat man schon ein renommiertes Team zusammengestellt, darunter:

Karolina Stachyra als Narrative Director, die zuvor mit CD Projekt RED an The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: The Wild Hunt sowie den herunterladbaren Inhalten gearbeitet hat.

Arkadiusz Borowik als Narrative Lead, der zuvor mit CD Projekt RED an The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: The Wild Hunt sowie den herunterladbaren Inhalten gearbeitet hat.

Bartosz Ochman – Open-World-Director, der zuvor an Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: The Wild Hunt gearbeitet hat.

Mario Maltezos – Creative Director, der zuvor mit Unternehmen wie Ubisoft (Prince of Persia: The Sands of Time), Warner Bros. (Mad Max) und Microsoft zusammengearbeitet hat.

David McClure – Leitender Spieledesigner, der früher für Arkane Studios (DEATHLOOP), Deep Silver und Playground Games tätig war.

Kevin Quaid – Leitender Animator mit über acht Jahren Erfahrung bei Guerrilla Games, der an Titeln wie Horizon Zero Dawn und seiner Erweiterung „The Frozen Wilds" gearbeitet hat.

Marcin Surosz – Lead User Interface / User Experience Designer mit erstaunlicher Fähigkeit, die Bedürfnisse der Spieler zu definieren, früher bei People Can Fly beshäftigt.

Als kleinen Vorgeschmack zeigt man heute außerdem das erste Artwork zum Spiel.