Test Drive Unlimited Solar Crown – Together We Drive-Trailer sagt mal wieder nichts aus

Nacon und KT Racing haben mit großer Erwartung einen neuen Trailer zu Test Drive Unlimited Solar Crown veröffentlicht. Die Enttäuschung darüber ist allerdings mal wieder riesig.

Weder Gameplay noch sonstige Gameplay-Eindrücke will und kann man offenbar nicht zeigen, obwohl der Racer ursprünglich schon in diesem Jahr erscheinen sollte. Wieso KT Racing so ein Geheimnis um Test Drive Unlimited Solar Crown macht, weiß man wohl nur selbst.

Die Fans von Test Drive baten allerdings einmal darum, dass man den Titel nicht übereilt auf den Markt werfen soll, um daraus nicht das nächste Cyberpunk zu machen. Dass es bis heute jedoch keinen einzigen Gameplay-Schnipsel gibt, lässt dennoch einige Bedenken aufkommen.

Zum Trailer selbst heißt es heute, dass man die Spieler eine Reise ihrer Wahl mitnimmt. The Streets, The Sharps, es dreht sich alles um eure Mentalität. Wo liegt eure Loyalität?

Soweit man von offizieller Seite verrät, ist Test Drive Unlimited Solar Crown ein Test Drive-Spiel, wie man es kennt und liebt. Dazu setzt man auf ein hohes Maß an Realismus und Physik, vergisst aber auch nicht das Vergnügen drum herum. Dazu verfolgt man weiterhin das MMO-Konzept, was bedeutet, dass man überall reale Spieler antreffen wird, die sich spontan in gegenseitigen Rennen herausfordern können oder gemeinsam Touren durch die City unternehmen.

Test Drive Unlimited Solar Crown erscheint 2023.