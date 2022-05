Test Drive Unlimited: Solar Crown auf 2023 verschoben, Last-Gen gestrichen

Aus 2022 wird nun 2023, in dem Test Drive Unlimited: Solar Crown erscheint. Der Racer wurde soeben von Nacon und KT Racing verschoben, wie man in einem Development Update bekannt gibt. Dafür hat man ein paar neue Details auf Lager.

Darin heißt es, dass man Test Drive Unlimited Solar Crown zum ausgefeiltesten Spielerlebnis im Franchise machen möchte, auch wenn diese Verschiebung die Fans enttäuscht. Die zusätzliche Entwicklungszeit wird sich letztendlich aber auszahlen.

Test Drive Unlimited steht jeher für ein umfassendes Open-World-Rennspielerlebnis, das über eine reiche und komplexe DNA verfügt, einschließlich einer im Maßstab 1:1 reproduzierte Umgebung, wunderschön nachgebildete Autos, ein realistisches Fahrerlebnis, soziale Interaktionen mit anderen Spielern , eine Vielzahl von Rennen und Spielmodi und eine wichtige „Lifestyle“-Komponente, die über einfache Straßenschlachten auf Rädern hinausgeht.

„Test Drive Unlimited ist mehr als nur ein Rennspiel, sondern ein Spiel über die Freude am Autofahren, das Auto, das euren Stil widerspiegelt und das man allen anderen vorgezogen hat. Ein Auto bei einem Händler kaufen, während der Fahrt Radio hören, das Verdeck öffnen, wenn es aufhört zu regnen, die Blinker richtig zu verwenden und sogar einfach das Fenster zu öffnen, sind alles Details, in die sich Millionen von Spielern verliebt haben. Unser Ziel ist es, diese Erwartungen zu erfüllen und der DNA des Franchise treu zu bleiben, indem wir all diese Details einbeziehen. Aber wir wollen auch weiter gehen und neue Erfahrungen bieten. Wir möchten ganz Hong Kong Island und seine 550 km Straßen zu einem grenzenlosen Spielplatz machen, auf dem der Spaß nie endet.“

KT Racing