The Last of Us Remake soll in diesem Jahr erscheinen

Nach wie vor ist das Remake zu The Last of Us in der Schwebe, dessen Ankündigung trotz aller Erwartungen bisher ausblieb. Dennoch hält man an einem möglichen Release in diesem Jahr fest.

So jedenfalls die Einschätzung von Insidern, die sich dabei auf Informationen berufen, die derzeit im Umlauf seien. Darauf verweist der Autor Jeff Grubb im Kinda Funny Gamescast. Alles ziemlich vage und alles andere als bestätigt, weshalb man auch weiterhin darauf warten muss, bis sich Sony oder Naughty Dog hierzu mal irgendwie äußern.

Zuletzt tauchte das potenzielle Remake im Lebenslauf eines Quality Assurance Testers auf, der bei Naughty Dog beschäftigt ist. Zwar auch nicht namentlich genannt, basierend auf den übrigen Hinweisen kam man aber zu dem Schluss, dass hier nur The Last of Us dahinter stehen könnte.

Ebenso verwies der God of War Animator Robert Morrison vor einiger Zeit darauf, dass Sony in diesem Jahr noch weitere und unangekündigte Projekte auf Lager hat, die auf dem Level von God of War seien. Er selbst habe an einem dieser Titel gearbeitet, den die Öffentlichkeit noch nicht zu sehen bekommen hat.

Sollte es eines Tages zu dem Remake kommen, wird man das Survival-Adventure technisch wohl auf die aktuellen Standards bringen, inkl. native 4K-Auflösung, 60fps, möglicherweise Raytracing-Effekte, DualSense Features, 3D Audio und mehr. Inhaltlich könnte man auch die Story ein wenig an The Last of Us: Part II anpassen, damit diese besser zusammenpassen.

Bis Sony das Remake ankündigt, muss man es leider immer noch als Gerücht einstufen.