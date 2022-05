WRC Generations enthüllt, zum letzten Mal von KT Racing

Nacon und KT Racing haben WRC Generations angekündigt, das wohl letzte WRC-Spiel, bevor die Lizenz an EA und Codemasters übergeht. Damit bietet sich die Gelegenheit, leistungsstarke Fahrzeuge auf berühmten Strecken zu fahren.

Dazu möchte man das Level an Realismus weiter steigern, in dem die reale Rallye-Weltmeisterschaft selten so authentisch wird. Die diesjährige WRC-Simulation wurde bereits von Profis gelobt und mit zahlreichen Verbesserungen und Optimierungen versehen, die von der Community gewünscht wurden.

Genau wie in der realen WRC gibt es auch in WRC Generations ein wichtiges neues Wettbewerbsfeature: Hybridautos. Die Mischung aus Elektro- und Verbrennungsmotoren ermöglicht ein neues Fahrgefühl sowohl in Bezug auf die Physik als auch durch ein überarbeitetes Sounddesign. Die Fahrzeuge aus den Vorgängern sind aber auch weiterhin im Spiel zu finden, diesmal noch authentischer. Insgesamt gibt es mehr als 37 legendäre Autos, die mit ihren jeweiligen mechanischen Eigenschaften sorgfältig nachgebildet wurden.

Zusätzlich zu den 13 Rallyes der Saison 2022 enthält das Spiel neun weitere Schauplätze für insgesamt 22 verschiedene Länder und 165 Sonderprüfungen – mitsamt der neuen schwedischen Strecke. Es ist die einzige komplett verschneite Rallye mit einer Physik, die noch näher an die tatsächlichen Bedingungen herankommt.

WRC Generation Highlights

Neben diesen Neuerungen kann man sich wieder auf den Karrieremodus freuen, in dem die Fans ihre eigene Geschichte bestimmen, jeden Aspekt ihres Teams verwalten und es damit zum Erfolg führen. Eine neue Möglichkeit, Autos mit Hybridantrieb zu managen, wird ebenfalls in den Fertigkeiten-Baum aufgenommen.

Im Ligamodus können die Spieler dann in täglichen und wöchentlichen Herausforderungen gegeneinander in der gleichen Kategorie antreten und versuchen, an die Spitze der Rangliste zu gelangen. Mit dem Teamsystem lässt sich einem Team beitreten oder ein eigenes erstellt werden, was den Standard in jeder Herausforderung hochhält.

Der Livery-Editor ermöglicht es man anschließend, Autos mit einer Vielzahl von Lackierungen und Aufklebern individuell zu gestalten und die eigenen Kreationen mit anderen zu teilen. Abschließend werden Trainingsrennen auf geteiltem Bildschirm erwähnt, die online und im Beifahrer-Modus gemeinsam bestritten werden können.