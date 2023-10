The Alters – Erste Gameplay-Szenen aus dem Survival-Builder-Adventure

The Alters sind jedoch mehr als nur menschliche Ressourcen. Sie sind denkende Wesen mit ihren eigenen Emotionen, Problemen, Zielen und manchmal auch Zweifeln, was den Sinn ihrer eigenen Existenz betrifft. Trotz ihrer Differenzen ist es ihr gemeinsames Ziel, zu entkommen, ganz nach Jans Motto: „Ich schaffe das ganz mit uns allein.”

Teamwork und die Entwicklung von Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen sind in der ständig rollenden Einsatzzentrale des Spiels unerlässlich. Diese sind nicht nur für die Instandhaltung der Basis notwendig, sondern auch für das Kochen, die Herstellung von Werkzeugen für die Oberflächenerkundung oder das Sammeln wichtiger Ressourcen.

The Alters folgt dem Motto von 11 bits, Unterhaltung mit Tiefgang zu bieten, und mischt Base-Building-Survival mit lebensverändernden Entscheidungen und der Erkundung der verschiedenen Wege, die sich daraus ergeben. Der lebensfeindliche Planet, auf dem Jan gelandet ist, bewegt sich auf eine gigantische Sonne zu, wodurch die Strahlenwerte in die Höhe schnellen. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit muss Jan die lokalen Rapidium-Kristalle abbauen, die es ihm ermöglichen, verschiedene Versionen seiner selbst zu erschaffen: Die „Alter”.

What do you think?