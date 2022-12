The Callisto Protocol – Sabotage durch Sony? Das sagt der Entwickler

Eindrücke zu The Callisto Protocol gibt es noch einmal in unserem Review zum Spiel.

Derweil ist ein neues Update für The Callisto Protocol erschienenen, das weitere Bugs behebt und die Perfomance verbessert. Weitere Inhalte in Form von DLCs folgen im kommenden Jahr, darunter ein Hard-Mode und ein Story-DLC.

„Man kann nicht jedem Gerücht online nachjagen, aber hier muss ich aufräumen: Es gibt Sony-Leute im Abspann, weil wir mit ihnen an der Performance-Capture für unsere Cinematics gearbeitet haben. Sie haben keine zusätzliche Arbeit am Spiel geleistet. Hoffe das klärt jede Verwirrung auf.“

Schofield scheint es selbst zu ärgern, dass solche Gerüchte in Umlauf gebracht werden, in dem Fall sieht man sich aber gezwungen, damit aufzuräumen. Auf Twitter kommentiert der Director:

Schnell wurde der Vorwurf laut, dass Sonys Team das Spiel auf anderen Plattformen sabotiert hat, damit es auf der PS5 am Besten läuft und aussieht. Das ist natürlich Unsinn, wie der Game Director Glen Schofield klar stellt. Sony Team habe lediglich beim Performance-Capture und den Zwischensequenzen geholfen und war an keinen weiteren Arbeiten beteiligt.

Mit The Callisto Protocol scheint man derzeit jedes Haar in der Suppe zu suchen, sei es noch so absurd. Der neueste Vorwurf: Sony habe das Spiel sabotiert, damit es auf anderen Plattformen schlechter läuft.

