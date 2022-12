Atomic Heart, Wild Hearts, The Lords of the Fallen 2 Gameplay-Showcase

Entlang der The Game Awards wurden in diesem Jahr wieder zahlreiche Gameplay-Trailer zu bereits angekündigten Projekten gezeigt, die wir hier zusammenfassen.

Den Anfang macht Atomic Hearts von Focus Entertainment und Entwickler Mundfish. Der Titel nimmt Spieler mit eine alternative Version der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo intelligente Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen zunächst in Harmonie zu leben, doch als plötzlich eine Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden.

Spieler können hier aus verschiedenen Editionen wählen:

Die „ Standard Edition“ mit dem Hauptspiel Atomic Heart

mit dem Hauptspiel Atomic Heart Die „ Gold Edition“ mit dem Hauptspiel Atomic Heart und dem Atomic Pass

mit dem Hauptspiel Atomic Heart und dem Atomic Pass Die „Premium Edition“ mit dem Hauptspiel Atomic Heart, dem Atomic Pass sowie einem exklusiven digitalen Artbook und einigen Extra-Cosmetics

Der Atomic Pass erweitert die Atomic Heart Erfahrung mit weiteren vier DLCs, welche Zugang zu neuen Gebieten und Laboren, sowie Zugriff auf neue Waffen, neue Gegner und Bosse beinhalten. Und: Alle, die sich eine Edition von Atomic Heart holen, erhalten das Labour & Science Waffenskin-Pack als Bonus DLC.



Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 und ist ab sofort vorbestellbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Wild Hearts zeigt wilde Kreaturen im Kemono-Trailer

EA und Koei Tecmo präsentieren neue Spielszenen aus Wild Hearts, die einen näheren Blick auf einige der größten Kemono bietet.

Die Kemono stellen eine echte Bedrohung für die traumhaften Landschaften von Azuma dar. Die gewaltigen Bestien sind mit ihrer Umwelt verschmolzen und nutzen die Kraft der Natur, um ihre Umgebung nach ihren Wünschen zu formen und um Territorium zu kämpfen.

Der neue Trailer stellt drei der mächtigsten Kemono im Spiel vor: Den wilden Wolf Frostgrim, den riesigen Falken Amaterasu und erstmals Goldsturm – den grausamen, gnadenlosen Tiger mit seinem Tornado aus Sand und Gold.

Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Origin, Steam und den Epic Game Store.

The Lords of the Fallen – Erstes Gameplay erschienen

Von CI-Games und HEXWORKS kann man sich im nächsten Jahr auf The Lords of the Fallen freuen, ein Reboot von Lords of the Fallen aus dem Jahr 2014.

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und nimmt einen mit auf ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen und weitläufigen Welt, die im Kern zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. In diesem ausgedehnten RPG-Erlebnis müssen Spieler zwischen den beiden vollständig miteinander verbundenen Welten hin- und herreisen, wobei jede ihre eigenen, einzigartigen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze bietet.

Der Trailer deutet nur einen Bruchteil der aufreibenden Reise an, die vor den Fans liegt, wenn sie die vertikale Welt erkunden, die mehr als fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers. Sie müssen schnelle Kämpfe mit einer breiten Palette an Waffen und mächtiger Magie meistern, während sie sich einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse bahnen. Der Titel bietet auch einen nahtlosen Online-Mehrspielermodus für Spieler, die lieber Seite an Seite kämpfen möchten.

The Lords of the Fallen erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.

Scars Above mit ersten Gameplay-Eindrücken

Mad Head Games und Prime Matter werfen einen ersten Blick auf Scars Above. Hier schlüpfen die Spieler in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, einer Astronautin und Wissenschaftlerin, die ausgesandt wurde, um ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde – der Metaeder- zu erforschen, das im Orbit der Erde auftaucht.

Die Dinge laufen nicht wie geplant. Der Metaeder zieht Kate und ihr Team quer durch den Weltraum auf einen mysteriösen extrasolaren Planeten, wo sie allein auf einer fremden und feindlichen Welt aufwacht. Entschlossen zu überleben, macht sie sich auf den Weg, um ihre Crew zu finden und das Geheimnis hinter den Geschehnissen zu lüften.

Die Spieler müssen ihre Umgebung untersuchen, die außerirdische Fauna und Flora des gefährlichen extrasolaren Planeten scannen und analysieren und dann die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um verschiedene Elementarwaffen, Gadgets und Verbrauchsgüter herzustellen.

Scars Above erscheint am 28. Februar 2023.

Destiny 2: Lightfall – Gameplay-Trailer

Und abschließend gibt es einen neuen Gameplay-Trailer zu Destiny 2: Lightfall von Bungie, in dem der brandneue Fokus Strang, die neptunische Neon-Metropole Neomuna und vieles mehr vorgestellt wird.

Destiny 2 wurde bei den Game Awards 2022 außerdem in den Kategorien Best Ongoing Game und Best Community Support nominiert. Bungie möchte sich bei allen Hütern bedanken, die für das Team gestimmt haben – und verspricht, sich weiter zu bemühen, das beste Spielerlebnis und den besten Community-Support in Destiny 2 zu bieten.

Destiny 2: Lightfall erscheint am 28. Februar 2023.