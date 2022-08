The Chant – Horrorspiel erscheint im November, neue Eindrücke im Trailer

The Chant erscheint am 03. November 2022. Ein neuer Trailer liefert heute frische Einblicke aus dem Spiel, das für PS5, Xbox Series und den PC erscheint. Die Last-Gen Versionen wurden indes gestrichen.

Prime Matter hat das Release-Datum zu ihrem Horrortitel The Chant für November bestätigt, mit dem man der The Dark Pictures-Serie von Supermassive Games ein wenig Konkurrenz machen möchte.

