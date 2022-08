The Chant – Kurzfilm stellt die Gesichter hinter dem Horrortitel vor 

The Chant erscheint in diesem Herbst. Die Limited Edition kann ab sofort vorbestellt werden.

Er hat die Insel von seiner problembelasteten Mutter geerbt und ist nun bereit, eine kleine Gruppe von Anhängern zu einer transformativen Reise in die prismatische Wissenschaft einzuladen. Eindeutig das Zeichen, auf das er gewartet hat. Es ist an der Zeit, der Welt und vielleicht sogar dem Kosmos seinen Stempel aufzudrücken.

So erfährt man, wie ihr Verstand funktioniert und lernt die tiefe Dunkelheit in jedem von ihnen kennen, um so die Anfänge der schrecklichen Reise verfolgen zu können. Zum ersten Mal verraten die Darsteller hinter den Figuren wie es war, ihre Charaktere für das Horror-Action-Adventure The Chant zum Leben zu erwecken.

Prime Matter und Brass Token stellen heute die Gesichter hinter ihrem komischen Horrortitel The Chant vor, der in diesem Herbst erscheint.

