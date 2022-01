The Crew 2 Season Vier – Episode Zwei: The Contractor startet morgen

Ubisoft erinnert noch einmal an den morgigen Start der Season Vier – Episode Zwei: The Contractor in The Crew 2, dem ersten großen Content-Update in diesem Jahr.

Das Update ist für alle Spieler kostenlos, die in The Contractor diesmal die wildesten Orte der Vereinigten Staaten erkundet können. Hierbei müssen sie Lieferungen für zwei brandneue Unternehmen tätigen: Intrepid Outdoor, spezialisiert auf Lieferung von Campingausrüstung, und US Wildlife Watchers, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Schutz von Tieren und deren Wiedereinführung in die Natur einsetzt.

Zudem wird damit eine neue Version des optionalen und fünfzigstufigen Belohnungssystems eingeführt: Dem Motorpass. Damit können sowohl kostenlose als auch premium Belohnungen einschließlich neuer Fahrzeuge freigeschaltet werden. Zu diesen zählen der Koenigsegg Gemera Outclassed Edition (Hypercar), der Land Rover Defender V8 Works Intrepid Outdoors (Rally Raid), der Hummer H1 Alpha US Wildlife Watchers (Rally Raid) und eine brandneue Kreation des Ubisoft Ivory Tower Teams, der Hunter 51 (Rally Raid).

Monatlich neue Boliden

Das war aber nicht alles: Neben dem Motorpass wird die Season 4 Episode 2: The Contractor die monatlichen kostenlosen Fahrzeuglieferungen fortsetzen, mit denen ihr auf neue Fahrzeuge zugreifen und individuell gestalten könnt, inklusive dem Chevrolet Silverado Intrepid Outdoors (Rally Raid) oder dem Ariel Atom (Street Race). Im Laufe der Saison werden ebenso Prestige-Objekte wie Dachverzierungen, Avatar-Outfits, Rauchvarianten, Reifenvarianten, Unterbodenbeleuchtungen und Fenstertönungen hinzugefügt.

Das LIVE Summit-Erlebnis wird außerdem während dieser Episode mit einer neuen Reihe von wöchentlichen Wettbewerben fortgesetzt. Bei dem LIVE-Summit gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler:innen mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt, die sich nach ihrer Platzierung richten. Darüber hinaus werden in dieser Episode nicht weniger als 3 stimmungsvolle LIVE-Summits spielbar sein, darunter eines der ehrgeizigsten Events, die bisher veröffentlicht wurden.