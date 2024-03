The Crew: Motorfest Season 3 feiert das Goldene Zeitalter Hollywoods

Die Oscars sind gerade erst vorbei, dafür startet in The Crew: Motorfest am heutigen Mittwoch die Season 3, die sich dem goldenden Zeitalter Hollywoods als Thema annimmt. Parallel dazu wird es ein weiteres und kostenloses Wochenende geben.

Zu den Highlights der Season 3 in The Crew: Motorfest (unser Review) gehören eine brandneue Playlist, die vor dem Hintergrund eines Blockbuster-Filmsets spielt. Hier schlüpfen die Spieler in die Hauptrollen des kommenden Films „Hi-Ride“ und wirken an der besten Action-Produktion aller Zeiten mit. In kultigsten Autos müssen sie ihre Fahrkünste beim Dirty Driving beweisen, indem sie so viele Objekte wie möglich zerstören und die Szenen so spektakulär wie möglich aussehen lassen. In der Video Lane fahren sie auf anspruchsvollen Strecken im Sucher der Kamera oder müssen neun adrenalingeladene Hauptevents meistern, um sich den Aston Martin DB5 (1963) als wohl berühmtestes Spionageauto zu sichern.

The Crew: Motorfest Season 3 startet am 13. März

Experten & Creator auf der Main Stage von The Crew Motorfest

Die Main Stage wird ebenfalls dem Thema der Season 3 angepasst, auf der renommierte Autoexperte, Content Creators und Profifahrern zugegen sind, die eng mit Ubisoft Ivory Tower zusammenarbeiten und den Spielern ein spannendes Programm bieten. Los geht es im April mit Streamers Dream und Inhalten von BlackPanthaa und Stereonline, gefolgt von Pro Competitors im Mai mit dem Formel Drift Champion Chris Forsberg und Creators im Juni mit That Dude In Blue und Shmee150. Ein neues Main Stage Legacy wird außerdem jede zweite Woche im Monat hinzugefügt, beginnend am 20. März mit der Rückkehr der Main Stage Aktivitäten aus 2023.

Schließen wird es eine Reihe von neuen Fahrzeugen geben, einschließlich:

Porsche 911 Director’s Cut Ed. (Street Tier 1)

Aston Martin DB5 (Street Tier 1)

Ivory Tower Aezus (Hypercar).

Year 1 Pass Besitzer erhalten außerdem den:

Mini Cooper S 1968 (Street Tier 1) und den Aston Martin DBS 2022 (Street Tier 2) am 13. März

Honda Integra 1998 (Street Tier 1) und den Jeep Gladiator 2021 (Rally Raid) am 3. April,

Forsberg Racing Nissan Z 2023 (Drift) und den Forsberg Racing Nissan Altimaniac 2021 (Drift) am 1. Mai

Lotus Emira 2023 (Street Tier 2) und den WMotors Lykan HyperSport (Hypercar) am 5. Juni

Die neue Season geht erneut einer Reihe von Quality of Life-Updates einher, die sich auf der offiziellen Webseite nachlesen lassen.