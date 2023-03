The Dark Pictures: Switchback im Test – Der erhoffte VR-Hit?

„Switchback VR ist ein stabiler Rail-Shooter, der ordentliche Abwechslung und eine interessante Tour durch einige alte Level bietet, aber nie versucht, sich den Namen The Dark Pictures zu verdienen. Die Entscheidungen spielen keine Rolle, der Kurator ist nur ein gruseliger Wer isr Wally?, und die Einsätze oder sogar das Setup für die Rettung von Charakteren gingen mir verloren. Es ist jedoch zuverlässig gruselig, actiongeladen und hat den am besten gestalteten Bösewicht der Serie. Es ist ein Rail-Shooter, der von seiner eigenen Vergangenheit besessen ist, also macht es Sinn, dass es zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück geht.“

„Switchback VR ist ein fantastisch beängstigender Rollercoaster, bei dem man in seinen Sitz springt und von seinen schrecklichen Anblicken und Geräuschen taumeln wird, während man sich durch eine hervorragende Hommage an die The Dark Pictures Anthology schießt.“

„Angesichts der Liebe zum Detail, des außergewöhnlichen Level-Designs, der nahezu unendlichen Vielfalt, aber vor allem seiner erfinderischen Herangehensweise an „Angst-Taktiken“, ist The Dark Pictures: Switchback ein absolutes Muss für Fans des Genres und diejenigen, die nach echtem Horror suchen.“

Ob The Dark Pictures: Switchback VR das Zeug zum VR-Hit hat, verraten die ersten Reviews zum Spiel, die in diesen Minuten online gehen. Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit einen soliden Score von 76, allerdings sind bisher nur sehr wenige Reviews verfügbar.

Ein wenig später als geplant erscheint in dieser Woche The Dark Pictures: Switchback VR für PlayStation VR2, auf dem große Hoffnungen für das Headset liegen. Die Auswahl der Spiele, die direkt für PS VR2 entwickelt wurden, sind bislang nämlich überschaubar.

