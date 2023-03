Ghostwire: Tokyo – ‚Der Faden der Spinne‘ Update angekündigt

All diese neuen Inhalte sind ab dem 12. April verfügbar. Ghostwire: Tokyo selbst ist ab kommender Woche auch bei PlayStation Plus vertreten.

Das „Der Faden der Spinne“-Update erweitert das Hauptspiel außerdem um neue Schauplätze, darunter eine von Geistern heimgesuchte Mittelschule. Diese neuen Gebiete umfassen auch neue Missionen und Rätsel, die es aufzudecken gilt. Die Hauptstory erfreut indes mit erweiterten Zwischensequenzen, die den Spielern einen tieferen Einblick in die Story von Ghostwire: Tokyo ( unser Review ) gewähren, in der das Duo aus Akito und KK versucht, den heimtückischen Plan von Hannya zu unterbinden und Tokio vor der Zerstörung zu bewahren.

