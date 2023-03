PlayStation Plus Extra / Premium – Das März Line-Up steht fest

Sony hat die restlichen Spiele für das PlayStation Plus Libe-Up in den Stufen Extra und Premium vorgestellt, die ab dem 21. März verfügbar sind.

Mit Tchia wurde bereits ein Spiel vorgestellt, das den Day One-Release in diesem Monat abbildet. Dieser wird um Hit wie der Uncharted Legacy of Thieves Collection, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction oder Ghostwire Tokyo ergänzt.

In der Kurzübersicht sieht das Line-Up wie folgt aus:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction

Ghostwire Tokyo

Life is Strange: True Colors

Immortals: Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V – Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

PlayStation Plus Extra / Premium März 2023

PlayStation Classics bei PlayStation Premium

In der Stufe Premium werden außerdem weitere Classics ergänzt, darunter:

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Academy 2 | PS1

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP