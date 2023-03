WWE 2K23 als Icon Edition ab sofort im Early Access

Wer die neueste Ringaction von WWE 2K23 nicht abwarten kann, hat mit der Icon Edition ab sofort Zugriff auf den jüngsten Ableger der Serie.

Auch in diesem Jahr bietet WWE 2K23 wieder jede Menge neue Feature und Verbesserungen, einschließlich den WarGames. Das Fan Favorite-Feature verspricht ein chaotisches Gameplay und treibt den Puls mit dem Gong sofort in die Höhe. Die Action findet hier in 3v3 und 4v4 Matches für Solo-Spieler oder im Multiplayer-Chaos in zwei nebeneinander liegenden Ringen statt, die von einem doppelten Stahlkäfig umgeben sind.

„Mit jeder neuen Version der WWE 2K-Franchise ist unser Team bestrebt, Features hinzuzufügen und zu verbessern, die die Spieler lieben werden“, so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir an WWE 2K23 und dem ‚You Can’t Beat Me‘-Showcase, den WarGames, den Verbesserungen der bestehenden Modi und dem allgemeinen Look and Feel des Spiels geleistet haben. Es ist wirklich ‚Even Stronger‘.“

Im Mittelpunkt des Spiels steht in diesem Jahr John Cena. In einer noch nie dagewesenen Variante des 2K Showcase schlüpfen die Spieler in die Stiefel mehrerer von Cenas härtesten Konkurrenten und haben nur ein Ziel vor Augen: Den Mann zu besiegen, der „niemals aufgibt“.

Als interaktive Sport-Entertainment-Dokumentation konzipiert, die sich über seine 20-jährige WWE-Karriere erstreckt und von Cena selbst erzählt wird, nutzt man die einzigartige Slingshot-Technologie von 2K für einen nahtlosen Übergang zwischen Gameplay und Live-Action-Filmen, um die entscheidenden Momente der einzelnen Matches zum Leben zu erwecken.

Darüber hinaus bietet WWE 2K23 auch in diesem Jahr die gewohnten und beliebten Modi wie MyFaction, MyGM, die Creation Suite und vieles mehr.

Die Icon Edition ist ab sofort erhältlich, währen der offizielle Release am 17. März 2023 folgt. Vorbesteller erhalten nach wie vor das Bad Bunny Bonus Pack.