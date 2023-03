Silent Hill Dreharbeiten starten in Kürze, Cast bekannt

„Als ihn ein mysteriöser Brief auf der Suche nach ihr zurück nach Silent Hill ruft, findet er eine einst bekannte Stadt, die von einem unbekannten Übel verwandelt wurde-. Während James tiefer in die Dunkelheit hinabsteigt, begegnet er erschreckenden Gestalten, sowohl vertrauten als auch neuen, und beginnt, seinen eigenen Verstand in Frage zu stellen, während er darum kämpft, der Realität einen Sinn zu geben und lange genug durchzuhalten, um seine verlorene Liebe zu retten.“

Der Plot folgt einem gebrochenen Mann, nachdem dieser von seiner einzig wahren Liebe getrennt wurde. Laut Gans erzählt man damit eine mythologische Liebesgeschichte über jemanden, der so tief verliebt ist, dass er bereit ist, in die Hölle zu gehen, um diesen zu retten.

Der neue Silent Hill-Film entsteht unter der Leitung des original Director Christophe Gans und wird in Deutschland und in Teilen Osteuropas gedreht. Jeremy Irvine (War Horse) und Hannah Emily Anderson (Jigsaw) sind die ersten beiden Gesichter, die für den Cast bestätigt wurden.

Nach The Last of Us könnte Silent Hill die nächste Videospieladaption auf der großen Leinwand werden, dessen Dreharbeiten im April starten. Wer zum Cast gehört, wurde jetzt ebenfalls bestätigt.

