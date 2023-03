Need for Speed Unbound – Volume 2 mit neuen Inhalten angekündigt

EAs Arcade-Racer Need for Speed Unbound ist Anfang Dezember erschienen. Während die Fahrzeugauswahl, die Kampagne und speziell das Gameplay durchaus zu überzeugen wussten, fehlte es dem Online-Modus schlicht an Inhalten, um Spieler langfristig zu binden. Neue Infos zu Updates sollte es eigentlich schon Ende Januar geben, es hat dann aber doch bis Mitte März gedauert. Jetzt wurde endlich ein neuer Trailer veröffentlicht, der Volume 2 mit einigen neuen Inhalten ankündigt.

Bei Need for Speed Unbound Volume 2 handelt es sich um eine umfangreiche Überarbeitung der Multiplayer-Erfahrung. Das Update ist kostenlos und erscheint am 21. März. Eines der meistgewünschten Features für den Online-Modus waren Verfolgungsjagden mit der Polizei. In der Kampagne muss man sich regelmäßig mit den Gesetzeshütern herumschlagen, was vor allem in den Rennen für Abwechslung und unvorhersehbare Situationen sorgt. Online gab es bisher aber keine Cops, weshalb viele Rennen schnell entschieden waren. Wer das beste Auto hat, gewinnt in der Regel, wenn er keinen großen Unfall baut.

Mit Volume 2 wird genau dieses Feature eingeführt. Wie das Fahndungslevel dann im Detail funktionieren wird, ist bisher unklar. EA beschreibt es folgendermaßen:

Provoziere die Cops zu einer packenden Highspeed-Verfolgungsjagd und halte deinen Vorsprung, um Geld zu verdienen, während deine Freund:innen dir dabei helfen, die Cops von dir fernzuhalten, oder dir deine Fahndungsstufe abluchsen, um selbst Belohnungen zu erhalten. EA

Die Polizei macht also auch in der offenen Welt Jagd auf die Racer, im Trailer ist aber auch zu sehen, wie die Cops Rennen aufmischen, was hoffentlich für weniger eintönige Online-Events sorgt. Events sind ein gutes Stichwort, davon gibt es mit Volume 2 auch einige neue:

NEUE HERAUSFORDERUNGEN

40 Neue Tagesherausforderungen

15 Neue Herausforderungen

NEUE EVENTS UND MEHR

30 Hot Laps-Aktivitäten

4 Neue Langstrecken-Events

2 Neue Rumble-Playlists

2 Neue Renn-Playlists

Aktualisierungen für vorhandene Playlists

Es gibt also mehr zu tun auf den Straßen von Lakeshore City und Umgebung. Neue Playlists sind ebenfalls dabei und es gibt auch neue Belohnungen in Form von Kleidung oder Emotes. Mit dem LOTUS EMIRA BALMAIN EDITION 2021 kommt außerdem ein komplett neues Fahrzeug ins Spiel. Wer EA Play abonniert hat, darf sich über einen Custom-Wagen des „NISSAN FAIRLADY ZG (1971)“ freuen.

Need for Speed Unbound Volume 2 startet am 21. März. Den Trailer dazu könnt ihr euch hier ansehen: