The Dark Pictures: The Devil In Me – Offizieller gamescom Trailer

Bandai Namco und Supermassive Games zeigen den offiziellen gamescom Trailer zu The Dark Pictures: The Devil In Me, das im kommenden November erscheint.

Der Trailer zeigt unter Anderem wie die Protagonisten durch die Hotelkorridore hetzen und grausige Entdeckungen machen bei ihrem Versuch, den Fallen zu entkommen, die ihr mysteriöser Gastgeber für sie aufgestellt hat. Neben einer verlängerten Spielzeit von mehr als sieben Stunden bietet der nächste Teil des Franchise neue Funktionen, die das Eintauchen in das Spielgeschehen erleichtern und die Erkundung noch lohnenswerter machen.

Diesmal lässt sich mehr mit der Umgebung der Welt interagieren und Gebrauch von den neuen Erkundungsaktionen machen. Während der Erkundung der detaillierten Korridore des Mörderhotels, können Objekte verschoben und gezogen werden. Auch gibt es die Möglichkeit zu rennen, springen oder zu klettern, um Bereiche zu erreichen, die sonst unzugänglich wären.

Außerdem wurde ein Inventarsystem integriert, bei dem jeder Charakter über eine Reihe von Hilfsmitteln verfügt, wie z. B. ein Richtmikrofon, eine Kamera und einen Kamerablitz, eine Krawattennadel und einen Reporterstift – Gegenstände, die sich im Laufe der Geschichte als sehr nützlich erweisen werden. Einige Gegenstände können sogar verändert, zerbrochen oder an andere Charaktere weitergegeben werden und dadurch Leben retten oder nehmen.

In der Story geht es aber nicht nur ums Weglaufen und Verstecken. Auch verschiedene Rätseln und Herausforderungen müssen gemeistert werden. In der Welt gibt es versteckte Codes zu finden, antike Sicherungskästen zu entschlüsseln und Fluchtwege aus Labyrinthen zu finden.

Auch wird wieder der Mehrspieler-Modus aus den vorherigen Teilen verfügbar sein. Spieler können sich dem Killer allein oder gemeinsam, online oder im Couch-Koop-Modus stellen.

The Dark Pictures: The Devil In Me erscheint am 18. Mai 2022.