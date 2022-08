Portal 3 – GLaDOS Actress fordert Fans auf, sich für das Spiel stark zu machen

Die Rufe nach einem Portal 3 werden immer lauter, nun auch von der GLaDOS Actress Ellen McLain, die möchte, dass Valve das Spiel unbedingt umsetzt.

Seit Jahren fordern Fans einen dritten Teil des kultigen Puzzle-Game, ohne jedoch wirklich gehört zu werden. In einem aktuellen Interview sagte McLain daher, dass nicht nur sie gerne an einem dritten Part arbeiten möchte, sondern fordert auch die Fans auf, sich dafür stark zu machen.

Ob sich Valve diesmal davon überzeugen lässt, ist jedoch weiterhin offen, die sich selbst mit dem erfolgreichen Half Life nur schwer überwinden können, die Serie fortzusetzen, obwohl der Erfolg auf der Hand liegt.

Es sind auch nicht die ersten Forderungen dieser Art. Bereits im April diesen Jahres sagte der Portal Writer Erik Wolpaw in eine Podcast, dass Portal 3 geschehen muss, bevor es zu spät ist. Damals hieß es:

„Wir müssen Portal 3 starten, das ist meine Botschaft an euch. Alles, was du tun kannst, lass es uns machen, lass es uns einfach geschehen lassen. Denn ja, ich werde auch nicht jünger, und bevor wir den Punkt erreichen, an dem wir buchstäblich zu alt sein werden, um an Portal 3 zu arbeiten, also sollten wir es einfach tun“, so Wolpaw.