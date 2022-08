The Entropy Centre erscheint noch 2022 für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.

Mit Hilfe von ASTRA – einer sprechenden Waffe, die Objekte in der Zeit rückwärts bewegen kann – kann Aria die eingestürzten Brücken der Einrichtung wiederherstellen, zerstörte Wege wieder zusammensetzen und genial komplexe Rätsel lösen, um zum Kern des Entropiezentrums vorzudringen, in der Hoffnung, dies scheinbar zu überleben dem Untergang geweihte Raumstation und irgendwie einen Weg nach Hause finden.

Die Spieler folgen der Protagonistin Aria, die in den Eingeweiden einer kolossalen Raumstation – dem Entropiezentrum – in der Nähe der Erdumlaufbahn erwacht. Zwei unmittelbare Probleme stehen vor einem: Die Erde wurde durch ein Ereignis auf Aussterbeniveau in Brand gesteckt, und das Entropiezentrum selbst scheint verlassen und am Rande des bevorstehenden Zusammenbruchs zu stehen.

The Entropy Centre wirft einen vor einzigartige, knifflige, zeitmanipulierende Puzzle-Mechaniken, während man die witzigen Scherze zwischen der Protagonistin Aria und ihrer zuverlässigen sprechenden Entropie-Waffe ASTRA genießen kann. The Entropy Center fordert die Spieler auf, rückwärts zu denken und scheinbar unmögliche Hindernisse zu überwinden.

