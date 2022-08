Hogwarts Legacy – Magische Sounds an einem heißen Sommertag

Auch wenn man sich weiterhin auf Hogwarst Legacy gedulden muss, teilt man heute weitere Eindrücke aus dem Spiel. Speziell widmet man sich damit noch einmal der Soundkulisse.

Im zweiten ASRM Video geht es um die Klänge an einem heißen Sommertag, die man rund um das Schloss genießen kann, einschließlich einem Wasserfall, einem Strand und weitere Locations, die man besuchen wird.

Ein zweites Video widmet sich hingegen der Soundkulisse an regnerischen Tagen, wo man ebenfalls einige Locations aus dem Spiel zeigt. Ob diese speziell für den Trailer so abgemischt wurden und lediglich als Vorlage dienen, oder tatsächlich so im Spiel vorhanden sein werden, ist unklar. Falls ja, könnte dies vor allem im Zusammenspiel mit 3D Audio interessant werden.

Hogwarts Legacy wurde zuletzt auf den Februar 2023 verschoben, um dem Spiel laut dem Entwickler die nötige Zeit zu geben, die es braucht, um den Erwartungen daran gerecht zu werden.

In Hogwarts Legacy beginnt alles mit der Erschaffung eines neuen Schülers, der in Hogwarts die Zauberei erlernen möchte. Das ist jedoch nur der Anfang von etwas ganz Großem. Neben der Möglichkeit, Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden zu können, erlaubt Hogwarts Legacy auch über die Mauern der Zauberschule zu gehen und neue Geschichten außerhalb dessen zu erleben.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023.