The Dark Pictures: The Devil in Me Trailer stellt die Charaktere vor

Supermassive Games und Bandai Namco stellen heute die Charaktere in The Dark Pictures: The Devil in Me vor, das Ende November erscheint.

Fans spielen im neuen Teil der Anthologie-Serie die fünf Mitglieder der Lonnit Entertainment Crew, die im tödlichen Katz-und-Maus-Spiel des Besitzers des World’s Fair Hotel gefangen sind. Spieler können dabei durch ihre Entscheidungen im Verlauf des Spiels das Schicksal der Charaktere bestimmen, einen Blick auf die dunkle Zukunft der Crew werfen und letztendlich darüber entscheiden, wer am Ende rauskommt oder für immer im Hotel gefangen sein wird.

Anders als die vorherigen Ableger der Serie ist der neue Schauplatz ein gruseliges Horror-Hotel, also mehr auf einen einzelnen Schauplatz konzentriert, aus dem man entkommen muss, möglichst lebend. Vergleiche kann man hier zu einem Escape Room ziehen, an denen sich The Devil in Me in Teilen orientiert.

The Dark Pictures: The Devil in Me schließt damit auch die erste Season der Serie ab. Wie es danach weitergeht, ist derzeit völlig offen. Das Letzte wird man jedoch nicht von The Dark Pictures gesehen haben.