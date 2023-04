The Day Before – Entwickler kündigt Beta-Test an

Entwickler Fntastic will nun endgültig beweisen, dass man mit dem Survival-MMO The Day Before ein tatsächlich existierendes Spiel in der Produktion hat, welches in diesem Jahr erscheinen wird. Dazu hat man jetzt einen Beta-Test angekündigt.

Trotz der Verschiebung auf später in diesem Jahr ist man mit der Entwicklung auf Kurs und möchte nun die Spieler daran teilhaben lassen und deren Feedback für den Feinschliff einholen. Gegenüber PCGamesN sagte Fntastic daher:

„Sobald wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern, werden wir einen Beta-Test für das Spiel durchführen. Dies gibt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren, bevor es veröffentlicht wird, und liefert uns wertvolles Feedback, das wir zur Verbesserung des Endprodukts nutzen können.“

Sollte es tatsächlich zu diesem Beta-Test kommen, dürften damit die letzten Zweifel beseitigt sein, dass The Day Before überhaupt nicht existiere.

Entwickler wehrt sich gegen Vorwürfe der Spieler

Vorwürfe gab es zuletzt dahingehend, dass der Entwickler Assets aus anderen Spielen für The Day Before nutzen würde und kaum eigenes vorzuweisen hat. Dem kam anschließend ein Markenrechtskonflikt in die Quere, in dem Spieler jedoch nur einen angeblichen Versuch sahen, mit dem Fntastic irgendwas versucht zu vertuschen.

Dabei konnte Fntastic stets glaubhaft begründen, warum es mit der Entwicklung nicht ganz rund lief, plus dem Umstand, dass man bis zu diesem Zeitpunkt kein Geld oder ähnliches für Entwicklung eingefordert hat.

„Wir haben keinen einzigen Cent von den Leuten genommen: kein Crowdfunding, keine Vorbestellungen, keine Spenden. Das Spiel wird vollständig von Mytona finanziert, einem der größten Handy-Publisher der Welt, der gemäß unserem Vertrag die Entwicklung des Spiels bei jedem Meilenstein überprüft hat.“

Der geplante Beta-Test bezieht sich vorerst nur auf den Release auf dem PC. The Day Before soll zu einem späteren Zeitpunkt aber auch für Konsolen erscheinen.