The Elder Scrolls VI ist bereits spielbar, Update zur Entwicklung

Bethesda hat ein Update zu Elder Scrolls VI veröffentlicht, das zwar als offiziell angekündigt gilt, aber noch eine Weile auf sich warten lassen wird.

Anlass ist das 30. Jubiläum der Serie, zu dem The Elder Scrolls VI zumindest eine kleine Erwähnung auf X findet. Allzu viele Details zum Spiel offenbart Bethesda damit jedoch weiterhin nicht. Fraglich ist nach wie vor ebenfalls, ob das Rollenspiel überhaupt für PS5 erscheinen wird.

Im Wortlaut schreibt der Entwickler heute:

„Last but not least, ja, wir sind in der Entwicklung des nächsten Kapitels – The Elder Scrolls VI. Selbst jetzt erfüllt uns die Rückkehr nach Tamriel und das Spielen früher Builds mit der gleichen Freude, Aufregung und dem gleichen Abenteuerversprechen. Nochmals vielen Dank, dass ihr uns all diese Jahrzehnte unterstützt und alles getan habt, was ihr in die Spiele eingebracht habt, um sie zu euren eigenen zu machen. Wir könnten nicht aufgeregter sein, es fortzusetzen und die nächsten 30 Jahre zu feiern.“