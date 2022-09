The Entropy Centre erscheint am 03. November 2022.

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie schwindelerregend und aufregend diese Reise war. Vor nur zwei Jahren war The Entropy Center nur eine Idee, die mir durch den Kopf tanzte, während ich versuchte zu schlafen, und jetzt sind wir nur noch fünf Wochen von der offiziellen Veröffentlichung des Spiels auf PC und Konsolen entfernt. Ich kann den Fans nicht genug für ihre Unterstützung danken und freue mich sehr, dass die Demo des Spiels live geht, damit sie schon früh einen kostenlosen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen können.“

Mit Hilfe von ASTRA – einer sprechenden Waffe, die Objekte in der Zeit rückwärts bewegen kann – kann Aria die eingestürzten Brücken der Einrichtung wiederherstellen, zerstörte Wege wieder zusammensetzen und genial komplexe Rätsel lösen, um zum Kern des Entropiezentrums vorzudringen, in der Hoffnung, dies scheinbar zu überleben dem Untergang geweihte Raumstation und irgendwie einen Weg nach Hause finden.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle der Protagonistin Aria, die in den Eingeweiden einer kolossalen Raumstation – dem Entropy Center – in der Nähe der Erdumlaufbahn erwacht. Zwei unmittelbare Probleme stehen ihr bevor: Die Erde wurde durch ein Ereignis auf Aussterbeniveau in Brand gesteckt, und das Entropiezentrum selbst scheint verlassen und am Rande des bevorstehenden Zusammenbruchs zu stehen.

