The Entropy Centre – Launch Trailer zum heutigen Release

The Entropy Centre ist ein First-Person-Puzzlespiel, in dem die Spieler die Rolle von Alya Adams übernehmen, die allein, verlassen und verwirrt in einer mysteriösen zerstörten Einrichtung aufwacht. Mit Hilfe eines KI-Begleiters namens Astra und eines tragbaren Entropiegeräts, mit dem Spieler die Zeit selbst manipulieren können, müssen die Spieler komplexe Rätsel lösen, um die Wahrheit über die Geschehnisse in der Einrichtung aufzudecken und zu entkommen.

What do you think?