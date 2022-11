Hideo Kojima äußerst sich zu Übernahme-Berichten, Death Stranding 2 & Co.

„Lassen sie es mich wiederholen, wir sind Indies“, so Kojima. „Wir haben keinerlei Verbindungen und werden von niemandem unterstützt. Jeden Tag werde ich von Angeboten auf der ganzen Welt angesprochen, unser Studio zu kaufen. Einige dieser Angebote sind lächerlich hoch, aber es ist nicht so, dass ich Geld möchte. Ich will machen, was ich machen will. Deshalb habe ich dieses Studio geschaffen.“

