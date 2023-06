The First Descendant – Open Beta & Release-Zeitraum

Wer vorab einen Blick auf The First Descendant werfen möchte, kann dies anhand der Open Beta im August tun. Die Anmeldung dazu ist unter diesem Link möglich.

The First Descendant verbindet das Action-RPG Genrre mit Shooter-Elementen und einer erstklassigen Grafik. In der Rolle eines mit geheimnisvollen Kräften ausgestatteten Descendants kämpft man darum, die Menschheit vor außerirdischen Invasoren zu schützen.

Nexon hat während des Summer Game Fest einige neue Eindrück zu The First Descendant veröffentlicht und einen Open Beta Test angekündigt. Das Action-RPG soll im vierten Quartal diesen Jahres veröffentlicht werden.

