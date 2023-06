Jurassic World Evolution 2 – Gratis Jurassic Park-Update zum PS Plus Game

Zudem wurden unzählige Verbesserungen am Spiel vorgenommen, einschließlich dem UI, Gameplay-Tweaks, dem Verhalten der Saurier, Quality of Life-Updates, und vieles mehr. Damit ist Jurassic World Evolution 2 ein weitaus besseres Spiel, als es noch zum Launch war, insbesondere, da hier fast alle störenden Beschränkungen entfernt wurden und man nach Lust und Laune seinen Dino-Park der Träume errichten kann.

Das heutige PlayStation Plus Update hat mit Jurassic World Evolution 2 einen echten Geheimtipp dabei, den man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Wer das original Jurassic Park-Feeling dabei vermisst, wird am kommenden Donnerstag etwas entschädigt.

