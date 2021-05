The Forgotten City – Mystery-Titel zeigt sich im Gameplay-Walkthrough

Zu The Forgotton City zeigen Dear Villagers und Entwickler Modern Storyteller ein umfassendes Walkthrough-Video, bevor der Mystery-Titel im Juli erscheint.

The Forgotten City ist ein erzählerisches Adventure, das sich explizit an ein erwachsenes Publikum richtet. Darin findet man sich in einer geheimen unterirdischen Stadt während des Römischen Reiches wieder, wo sich 23 verlorene Seelen an das Leben klammern.

In dieser prekären Utopie stirbt jeder, sobald eine Person die mysteriöse goldene Regel bricht. Als Zeitreisender, der zweitausend Jahre in die Vergangenheit reist, erlebt ihr so ihre letzten Momente in einer Endlosschleife, erkundet und befragt jene und ändert damit den Tagesablauf mit jedem Geheimnis, das ihr aufdecken könnt.

Nur wenn man den Zeitschleifen-Effekt geschickt ausnutzt und schwierige moralische Entscheidungen trifft, habt ihr eine Chance, dieses epische Rätsel zu lösen. Eure Entscheidungen sind dabei das zentrale Elemente, die das Schicksal der Stadt in eure Hände legen.

The Forgotton City erscheint diesen Juli für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC.